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حسن خليل: لن يقبل أي لبناني بأن تكون لإسرائيل حرية الحركة في لبنان بعد الاتفاق والقرار 1701 واضح (الجزيرة)
Lebanon 24
13-11-2024
|
13:35
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