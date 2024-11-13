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باسيل: لم يستطع "حزب الله" منع إسرائيل من تدمير لبنان وتهجير شعبه وقدرة الإحتمال مختلفة بين لبنان وإسرائيل لأنها لا تتحمل الضرر النسبي وأنا أتكلم بواقعية كي لا أحبط الناس

Lebanon 24
13-11-2024 | 13:52
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