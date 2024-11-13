باسيل: لم يستطع "حزب الله" منع إسرائيل من تدمير لبنان وتهجير شعبه وقدرة الإحتمال مختلفة بين لبنان وإسرائيل لأنها لا تتحمل الضرر النسبي وأنا أتكلم بواقعية كي لا أحبط الناس

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