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باسيل: إيران تساند المقاومة ولديها "حزب الله" الخط الأحمر ولا أشكك في دعمها له لكن المهم قدرتها وهي لم تترجم وحدة الساحات ولن تدعم الحزب على حسابها

Lebanon 24
13-11-2024 | 13:56
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