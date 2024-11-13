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بوريل: عودة ترمب تعني أن على الأوروبيين الاعتماد على أنفسهم في حماية أمنهم

Lebanon 24
13-11-2024 | 14:10
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