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ترامب يقول إنه وبايدن تحدثا كثيرا عن الوضع في الشرق الأوسط (سكاي نيوز)

Lebanon 24
13-11-2024 | 14:15
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