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القيادة الوسطى الأميركية: نفذنا ضربات جوية دقيقة على مخازن أسلحة تابعة للحوثيين في مناطق سيطرتهم داخل اليمن يومي 9 و10 تشرين الثاني

Lebanon 24
13-11-2024 | 14:34
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