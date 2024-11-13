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أخبار عاجلة
سفينة حربية إسرائيلية اعترضت مسيّرة فوق البحر الأحمر (العربية)
Lebanon 24
13-11-2024
|
15:03
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