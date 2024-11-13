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وزير الخارجية الإسرائيلي: أتطلع إلى العمل مع ماركو روبيو في مواجهة تحديات كبيرة تواجه منطقتنا والعالم

Lebanon 24
13-11-2024 | 15:56
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