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"واشنطن بوست" عن مسؤولين: إسرائيل تعد خطة لوقف إطلاق النار في لبنان كهدية لترامب

Lebanon 24
13-11-2024 | 16:06
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