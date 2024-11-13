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الشرطة الهولندية تعتقل متظاهرين وسط أمستردام رفعوا شعارات تتضامن مع الفلسطينيين وتدين الإبادة الجماعية (رويترز)

Lebanon 24
13-11-2024 | 16:09
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