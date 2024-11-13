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وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا: لا ينبغي أبداً استهداف أفراد اليونيفيل ومقارها

Lebanon 24
13-11-2024 | 17:30
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