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قصف مدفعي للاحتلال يستهدف المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة
Lebanon 24
13-11-2024
|
18:23
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