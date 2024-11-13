Advertisement

أخبار عاجلة

حركة فتح الانتفاضة: المقاومة ما زالت تمسك بزمام المبادرة وهي على استعداد دائم لتوجيه الضربات المؤلمة للكيان الغاصب

Lebanon 24
13-11-2024 | 19:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حركة فتح الانتفاضة: عملية الدهس في رام الله هي رد فعل طبيعي على المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد شعبنا المقاوم الصامد
lebanon 24
14/11/2024 03:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: من العوامل الأساسية التي لدى المقاومة الاستعدادات والإمكانات من أسلحة وقدرات وتدريب
lebanon 24
14/11/2024 03:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو المجلس السياسي لحركة النجباء العراقية حيدر اللامي للجزيرة: تهديدات إسرائيل باستهداف المقاومة لا تخيفنا
lebanon 24
14/11/2024 03:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: متمسكون بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 مع تعزيز دور الجيش في جنوب الليطاني والحكومة بحضور معظم أعضائها بما فيهم الوزراء الذين يمثلون "حزب الله" وافقوا على ذلك وهناك تأكيد على دور الجيش بإزالة المظاهر مسلحة في جنوب الليطاني
lebanon 24
14/11/2024 03:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:30 | 2024-11-13
19:16 | 2024-11-13
19:12 | 2024-11-13
19:01 | 2024-11-13
18:49 | 2024-11-13
18:42 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24