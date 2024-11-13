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حركة فتح الانتفاضة: عملية الدهس في رام الله هي رد فعل طبيعي على المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد شعبنا المقاوم الصامد

Lebanon 24
13-11-2024 | 19:12
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