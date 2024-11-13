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الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرة مسيرة أطلقت من الشرق أثناء تحليقها في الأجواء السورية قبل تسللها إلى اسرائيل

Lebanon 24
13-11-2024 | 23:05
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