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بلومبرغ: واشنطن ستفرض عقوبات على كوريا الشمالية قبل مغادرة بايدن منصبه

Lebanon 24
13-11-2024 | 23:38
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