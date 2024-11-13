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هيومان رايتس ووتش: هناك أدلة تشير إلى العديد من أعمال التهجير القسري في غزة وهذا يرقى إلى جرائم حرب

Lebanon 24
13-11-2024 | 23:51
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