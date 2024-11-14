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أخبار عاجلة
الميادين: لاريجاني سيصل على رأس وفد رسمي إلى سوريا وسيبحث مع المسؤولين السوريين الأوضاع الراهنة في المنطقة والعلاقات بين البلدين
Lebanon 24
14-11-2024
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00:08
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