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"لبنان 24": غارة إسرائيلية على اطراف الناقورة وقصف فوسفوري مكثف يستهدف بلدتي شمع ومجدل زون
Lebanon 24
14-11-2024
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01:12
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