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إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية والمناطق المحيطة بها كتحذير للسكان بضرورة الإخلاء بعد التحذيرات الاسرائيلية الأخيرة

Lebanon 24
14-11-2024 | 01:31
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