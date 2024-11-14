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كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني: لم نتخذ أي قرار بشأن تغيير عدد قواتنا الاستشارية في سوريا

Lebanon 24
14-11-2024 | 02:06
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