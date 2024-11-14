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الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أكثر من 140 منصة واغتيال نحو 200 مخرب من حزب الله
Lebanon 24
14-11-2024
|
02:18
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