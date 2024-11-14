Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للتفاوض على أساس مصلحتنا الوطنية وحقوقنا ولكننا غير مستعدين للتفاوض تحت الضغط والترهيب

Lebanon 24
14-11-2024 | 03:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: لا يوجد أساس للمحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة حتى يتم تجاوز الأزمة الحالية
lebanon 24
14/11/2024 11:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لبدء محادثات نووية في نيويورك "إذا كانت الأطراف الأخرى راغبة في ذلك"
lebanon 24
14/11/2024 11:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران لمدير الوكالة الذرية: لن نتفاوض أبدا تحت الضغط والترهيب
lebanon 24
14/11/2024 11:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: نواصل تعاوننا الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويمكن حل الخلافات من خلال التعاون والحوار
lebanon 24
14/11/2024 11:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:58 | 2024-11-14
03:57 | 2024-11-14
03:50 | 2024-11-14
03:47 | 2024-11-14
03:44 | 2024-11-14
03:36 | 2024-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24