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الوزير فياض تبلّغ موافقة مجلس الوزراء العراقي على تمديد عقد تزويد الفيول أويل لغاية نهاية كانون الثاني ٢٠٢٥

Lebanon 24
14-11-2024 | 04:17
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