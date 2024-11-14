Advertisement

أخبار عاجلة

"حماس" تدعو إلى الحشد والنفير غداً الجمعة في كافة محافظات الضفة الغربية إسناداً لغزة ورفضاً لمخططات الضم (الميادين)

Lebanon 24
14-11-2024 | 04:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإمارات تُدين تصريحات وزير مالية العدو بتسلئيل سموتريتش بشأن فرض "سيادة" الكيان على الضفة الغربية
lebanon 24
14/11/2024 14:16:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يستهدف "طولكرم" في الضفة الغربية.. شهيد وعدد من الإصابات
lebanon 24
14/11/2024 14:16:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس": الهجوم الإرهابي على البيرة تطور خطير يتطلب تصعيد المواجهة لصد اعتداءات المستوطنين في الضفة
lebanon 24
14/11/2024 14:16:40 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع واللا الإسرائيلي: وزارة الخارجية أبلغت الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقيتها مع "الأنروا" التي نظمت أنشطتها بإسرائيل وغزة والضفة الغربية
lebanon 24
14/11/2024 14:16:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:11 | 2024-11-14
07:10 | 2024-11-14
06:49 | 2024-11-14
06:41 | 2024-11-14
06:33 | 2024-11-14
06:31 | 2024-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24