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جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري: معدل البطالة في مصر بلغ 6.7% في الربع الثالث من العام 2024
Lebanon 24
14-11-2024
|
05:24
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