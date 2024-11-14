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وسائل إعلام إسرائيلية: ليبرمان يقترح خطة لحسم المعركة في لبنان تشمل إقامة شريط أمني بعمق 15 كيومتراً لا يدخله أحد

Lebanon 24
14-11-2024 | 05:29
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