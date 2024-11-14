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هيئة البث الإسرائيلية: ائتلاف حكومة نتنياهو يسعى لتمرير قانون يمنع رفع الأعلام الفلسطينية في الأماكن التي تمولها الدولة

Lebanon 24
14-11-2024 | 06:33
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