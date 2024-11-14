الدفاع المدني - كشافة الرسالة الإسلامية:​ بعد ورود اتصال من جهاز آلي على رقم أحد المواطنين في مبنى مقابل الثانوية الجعفرية في صور ومن باب الإحتراز طُلب من ساكني الحيّ إخلاءه مؤقتاً وليس هناك من تهديد للمدينة

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