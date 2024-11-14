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البنك الدولي: خسائر قطاعات الإسكان والتجارة والزراعة في لبنان جراء الحرب 6.4 مليار دولار

Lebanon 24
14-11-2024 | 10:02
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