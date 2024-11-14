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الجيش الإسرائيلي: إصابة 17 عسكريا في يوم واحد منهم 11 على جبهة لبنان و6 على جبهة غزة

Lebanon 24
14-11-2024 | 10:30
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