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الجيش الإسرائيلي: مقتل 192 ضابطا منذ بداية الحرب وواحد من كل 4 قتلى في صفوف الجيش هو قائد

Lebanon 24
14-11-2024 | 10:47
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