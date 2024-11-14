Advertisement

أخبار عاجلة

الخزانة الأميركية: عقوبات على كيانات وأفراد مرتبطين بـ"مجموعة القاطرجي السورية"

Lebanon 24
14-11-2024 | 11:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بزشكيان: قمة مجموعة "بريكس" أثبتت أنه بإمكان دول العالم تحييد العقوبات الأحادية إن أرادت ذلك
lebanon 24
14/11/2024 22:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن سيتحدث إلى المرشح للوزارة بإدارة ترامب "روبيو"
lebanon 24
14/11/2024 22:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"المؤمن لا يخاف".. واشنطن تدرس فرض عقوبات على بن غفير
lebanon 24
14/11/2024 22:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"كثيرون سينزعجون"... كيف علق ماسك على تعيينه بوزارة الكفاءة الأميركية؟
lebanon 24
14/11/2024 22:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:42 | 2024-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:59 | 2024-11-14
14:56 | 2024-11-14
14:40 | 2024-11-14
14:32 | 2024-11-14
14:24 | 2024-11-14
14:15 | 2024-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24