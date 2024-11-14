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مصادر لبنانية لسكاي نيوز عربية: واشنطن اقترحت إشراك مراقبين ألمان وبريطانيين لكن حزب الله رفض ذلك

Lebanon 24
14-11-2024 | 12:24
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