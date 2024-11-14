مصادر لبنانية لسكاي نيوز عربية: السفيرة الأميركية في بيروت أبلغت المسؤولين اللبنانيين أن المبعوث الأميركي هوكستين لن يزور لبنان قبل تأكده من إمكانية التوصل إلى اتفاق

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