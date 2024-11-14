مصادر لبنانية لسكاي نيوز عربية: الموقف الأميركي ينص على أنه إذا لم يتخذ الجيش اللبناني إجراءات لمعالجة أي خرق محتمل من حزب الله يحق حينها للجيش الإسرائيلي التدخل وهو ما يرفضه لبنان حتى الآن

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