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إسرائيل: اتهامات هيومن رايتس ووتش "خاطئة كليا" بشأن ارتكاب "جرائم حرب" في غزة

Lebanon 24
14-11-2024 | 12:55
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