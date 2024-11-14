سامي الجميّل من واشنطن : الشعور السائد الآن أن مصلحة لبنان غائبة عن المحادثات الجارية لوقف القتال وزيارتي الولايات المتحدة تهدف إلى التأكيد على ضرورة أن توضع مصلحة لبنان على طاولة المباحثات وألّا (MTV)

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