الجميّل عن ملف الرئاسة: لا إمكانية متوفرة الآن لانتخاب رئيس للجمهورية في ظل الحرب القائمة ولا يمكن فصل رئاسة الجمهورية عن مجريات الحرب وحزب الله لن يتخلى عن هذه الورقة وهو تحت النار

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