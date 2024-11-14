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الجميّل عن ملف الرئاسة: لا إمكانية متوفرة الآن لانتخاب رئيس للجمهورية في ظل الحرب القائمة ولا يمكن فصل رئاسة الجمهورية عن مجريات الحرب وحزب الله لن يتخلى عن هذه الورقة وهو تحت النار

Lebanon 24
14-11-2024 | 13:14
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14/11/2024 22:12:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"في ظل الحرب".. الجميّل: "حزب الله" سيمنع انتخاب رئيس
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14/11/2024 22:12:03 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: المهم اليوم هو وقف الحرب والدمار والقتل وعودة المواطنين إلى منازلهم فضلاً عن وقف التوغل البري للإسرائيليين في الجنوب وهذا يتطلب تعاون "حزب الله"
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14/11/2024 22:12:03 Lebanon 24 Lebanon 24
عطيّة: برّي أكّد وجوب انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن وفصل الرئاسة عن الحرب
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14/11/2024 22:12:03 Lebanon 24 Lebanon 24
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