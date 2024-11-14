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السنيورة: احتضان القاعدة الشعبية لـ"حزب الله" يجب أن يكون على أساس العودة إلى الدولة بشروط الدولة ولم يعد من الممكن الاستمرار بحمل السلاح ويجب أن نتعاون جميعًا لإنقاذ لبنان (MTV)

Lebanon 24
14-11-2024 | 14:56
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