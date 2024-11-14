السنيورة: احتضان القاعدة الشعبية لـ"حزب الله" يجب أن يكون على أساس العودة إلى الدولة بشروط الدولة ولم يعد من الممكن الاستمرار بحمل السلاح ويجب أن نتعاون جميعًا لإنقاذ لبنان (MTV)

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