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استطلاع ألماني: 60% من الألمان يعارضون اضطلاع بلادهم بدور أكبر في الناتو (العربية)

Lebanon 24
15-11-2024 | 04:05
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