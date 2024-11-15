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مرشح ترامب لمنصب السفير الأميركي لدى إسرائيل: قرار فرض السيادة على الضفة الغربية يجب أن تتخذه إسرائيل

Lebanon 24
15-11-2024 | 04:24
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