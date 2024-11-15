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البرلمان الإندونيسي: ندعو إلى إخراج إسرائيل من عضوية الأمم المتحدة عقابا لها على جرائمها ضد الفلسطينيين

Lebanon 24
15-11-2024 | 05:25
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