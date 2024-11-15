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استطلاع رأي لمعاريف: 45% من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى تسوية في الشمال مقابل 41% يؤيدون الحرب وتوسيعها

Lebanon 24
15-11-2024 | 06:47
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