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دبلوماسي أوروبي: اقتراح بوريل تعليق الحوار مع إسرائيل رسالة ضد انتهاك القانون الدولي

Lebanon 24
15-11-2024 | 07:07
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