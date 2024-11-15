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شبكة CNN: جاريد كوشنر لن يتولى دورا رسميا في إدارة ترامب وقد يعمل كمستشار فقط

Lebanon 24
15-11-2024 | 08:14
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