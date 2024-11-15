Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: إصابة 9 جنود خلال يوم 7 منهم في جبهة لبنان و2 في غزة

Lebanon 24
15-11-2024 | 08:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: إصابة 8 جنود منهم 4 في جنوب لبنان و4 في قطاع غزة خلال 24 ساعة
lebanon 24
15/11/2024 16:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة 17 عسكريا في يوم واحد منهم 11 على جبهة لبنان و6 على جبهة غزة
lebanon 24
15/11/2024 16:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة 15 جندياً على جبهة لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية
lebanon 24
15/11/2024 16:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين على جبهة غزة وثالث على جبهة لبنان خلال الساعات الـ24 الأخيرة
lebanon 24
15/11/2024 16:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:44 | 2024-11-15
09:34 | 2024-11-15
09:30 | 2024-11-15
09:28 | 2024-11-15
09:18 | 2024-11-15
09:16 | 2024-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24