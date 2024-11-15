Advertisement

أخبار عاجلة

دبلوماسي كبير لرويترز: هناك حاجة لمزيد من الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان

Lebanon 24
15-11-2024 | 08:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام عراقية: وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره الإيراني الحاجة لتوحيد الجهود للتوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان
lebanon 24
15/11/2024 16:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: واشنطن بحاجة للتوصل لتفاهمات مع اللبنانيين بشأن وقف النار
lebanon 24
15/11/2024 16:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين: هناك فرصة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار قريباً
lebanon 24
15/11/2024 16:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان وسنواصل ضرب حزب الله بكل قوة
lebanon 24
15/11/2024 16:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:44 | 2024-11-15
09:34 | 2024-11-15
09:30 | 2024-11-15
09:28 | 2024-11-15
09:18 | 2024-11-15
09:16 | 2024-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24