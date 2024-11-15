Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الروسية: نتابع بقلق التطورات في أبخازيا

Lebanon 24
15-11-2024 | 09:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: الرئيس بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس التركي أردوغان ناقشا قضايا عدة بما في ذلك التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط (الجزيرة)
lebanon 24
15/11/2024 16:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: نود أن نذكر واشنطن ولندن وباريس وبروكسل بأنهم يلعبون بالنار بشأن تسليحهم لأوكرانيا
lebanon 24
15/11/2024 16:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: سماح الغرب لأوكرانيا بضرب العمق الروسي سيكون بمثابة دخوله في صراع مباشر مع روسيا
lebanon 24
15/11/2024 16:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير الخارجية المصري ناقشا فيه التطورات في غزة ولبنان
lebanon 24
15/11/2024 16:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:44 | 2024-11-15
09:34 | 2024-11-15
09:30 | 2024-11-15
09:28 | 2024-11-15
09:18 | 2024-11-15
09:16 | 2024-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24