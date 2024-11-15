Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز عن مصدر طبي: تفشي الكوليرا في مدينة الهلالية بالسودان قد يكون هو السبب في وفاة المئات من السكان

Lebanon 24
15-11-2024 | 09:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العربية: ارتفاع عدد القتلى بمدينة الهلالية بولاية الجزيرة السودانية إلى 450
lebanon 24
15/11/2024 18:46:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس عن مصدر أميركي: لا تأكيدات حاليا بأن الاتفاق مع لبنان سيكون مقبولا من قبل حزب الله طالما استمرت حرب غزة
lebanon 24
15/11/2024 18:46:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلة "الإيكونوميست" نقلاً عن مصدر أميركي: الولايات المتحدة لم تعد قادرة على تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا كما في السابق دون تعريض نفسها لمخاطر جسيمة
lebanon 24
15/11/2024 18:46:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تفشي عدوى خطيرة في سلسلة مطاعم أميركية.. السلطات تحدد السبب
lebanon 24
15/11/2024 18:46:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:43 | 2024-11-15
11:42 | 2024-11-15
11:38 | 2024-11-15
11:36 | 2024-11-15
11:32 | 2024-11-15
11:32 | 2024-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24